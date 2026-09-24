Paula Roman Berrospe Agencia Reforma

MONTERREY, NL: El Gobierno de EU comenzó este mes una revisión al arancel antidumping del 17.09% del tomate de México, procedimiento que puede desencadenar un aumento o baja al gravamen, y que realizará cada año para asegurarse de que corresponda con el margen actualizado por el que la hortaliza se vende a precios injustamente baratos.

Si bien se trata de un proceso estándar para los productos con gravámenes antidumping, el margen del 17.09% -vigente desde julio del 2025- en realidad fue calculado con base en precios obsoletos, de hace tres décadas, por lo que los exportadores mexicanos temen que se les acuse de uno mayor en esta revisión.

Por primera vez, el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) tendrá permitido auditar los precios actualizados del tomate mexicano de exportación, correspondientes al periodo del 14 de julio del 2025 al 30 de junio del 2026 y, si detecta un margen distinto al 17.09%, lo ajustaría, ya sea a la baja o al alza.

Tras la notificación federal del inicio de la revisión el 4 de septiembre pasado, se espera que en octubre el DOC elija a las empresas mexicanas cuyos precios serán auditados, para posteriormente enviarles los cuestionarios correspondientes. Las respuestas serán analizadas durante el primer semestre del 2027.

«Estamos iniciando revisiones administrativas. Tenemos la intención de emitir los resultados finales a más tardar el 31 de julio del 2027», apuntó el DOC.

Por órdenes del Tribunal de Comercio Internacional de EU, el DOC tuvo que calcular el margen de dumping del tomate de México vigente utilizando cifras del periodo de 1995 a 1996, ya que los años posteriores -hasta julio del 2025- estuvieron protegidos por el Acuerdo de Suspensión del Tomate, paralizando la investigación antidumping.

Ahora que ya se pueden usar datos recientes por el fin del Acuerdo, si el DOC acusa un margen de dumping superior al vigente, a partir de agosto del 2027 exigiría pagos retroactivos para cubrir la diferencia respecto a lo ya depositado e impondría el nuevo porcentaje, que seguiría sujeto a próximas actualizaciones anuales.

En defensa de sus agremiados, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) recopiló información de exportadores voluntarios a fin de demostrar que la hortaliza enviada a EU no es más barata que en México o, en su defecto, validar que la del mercado mexicano no sea más cara por una diferencia mayor al 17.09%.

Florida, principal estado productor de tomate fresco en EU, pidió por décadas a su Gobierno que castigue a México por dumping con ese producto, es decir, por ofrecerlo en el mercado estadounidense a precios injustamente baratos que desplazan a la producción nacional, lo que desencadenó la investigación en los años noventa.