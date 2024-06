CDMX.- Amigos cercanos a Ben Affleck externaron su temor a que el actor sufra una recaída en el alcoholismo debido a los supuestos problemas que estaría enfrentando en su relación con Jennifer Lopez.

En un reciente reporte publicado por el Daily Mail, un par de allegados al también director informaron que estaría experimentando una profunda tristeza las últimas semanas luego de que trascendieran los rumores de su divorcio, tras dos años casados.

«He oído que está bebiendo. Está lleno de demonios, es una persona realmente problemática», le comentó uno de los amigos de Affleck al diario británico.

Otra fuente añadió: «lo he visto con los ojos llorosos y es una verdadera preocupación para todos aquellos a quienes les importa».

Las recientes revelaciones surgen entre nuevas especulaciones sobre la relación entre el actor y las personas cercanas a J.Lo, ya que el Mail aseveró que la madre de ésta, Guadalupe Rodríguez, se habría declarado en contra de Affleck.

Benny Medina, manager de la intérprete de «Let’s Get Loud», también estaría opinando negativamente del actor de Air.

Una fuente cercana a la pareja detalló que el divorcio se ejecutará pronto, aunque la actriz estaría tratando, insistentemente, de reparar su relación mediante terapias y asesores.

«Entiendo que él ha abandonado el matrimonio, pero a ella aún le falta aceptar la verdad de la situación, ya que cree que con terapia podrían lograrlo. Esto se complica aún más por el hecho de que aquí se trata de las emociones de los cinco hijos que tienen (de matrimonios previos).

«Las razones por las que no ha funcionado son muchas, pero cuando pierdes a la familia de J.Lo, pierdes a J.Lo. Su mamá y sus hermanas están en contra de él, y Benny Medina también», dijo la fuente. (Staff/Agencia Reforma)