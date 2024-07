El chofer de un tráiler se debate entre la vida y la muerte, tras sufrir un aparatoso accidente tipo volcadura. El percance se registró el martes aproximadamente a las 08:10 de la mañana, en la carretera federal No. 70 Poniente, a la altura del kilómetro 27+000, frente al poblado de El Rinconcito Lejano, en el municipio de Jesús María.

Un reporte al número de emergencias 911 indicó que en ese lugar se había registrado la volcadura de un tráiler que iba cargado con pollos, además de que el chofer había quedado prensado en la cabina del tractocamión.

Hasta el lugar del accidente acudieron Bomberos Municipales de Jesús María y de Calvillo, la unidad de Rescate Urbano y una ambulancia de Cruz Roja; además de policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano que se unió a las labores de rescate de la víctima.

Al llegar, encontraron volcado fuera de la cinta asfáltica y completamente destrozado un tráiler marca Kenworth, color blanco y con placas de circulación del SPF. En el interior de la pesada unidad estaba prensado el chofer, quien fue identificado como Pascual, de 52 años.

Luego de varios minutos de labores, finalmente el lesionado fue rescatado y entregado a socorristas de Cruz Roja, quienes procedieron a valorar y estabilizar al paciente que se encontraba gravemente herido.

Posteriormente, en el helicóptero “Halcón Uno” de la SSPM, paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas trasladaron al chofer hasta el helipuerto de la UNIPOL, donde ya esperaba la ambulancia UE-13 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas (GAMET) de la Policía Estatal. Luego, los paramédicos municipales lo canalizaron al HGZ No. 2 del IMSS, donde ingresó en estado crítico.

Se logró establecer que el accidente ocurrió cuando el chofer perdió el control del tráiler al circular a exceso de velocidad y sin precaución por la carretera federal No. 80 en sentido de poniente a oriente. Al intentar evitar salirse de la cinta asfáltica, el peso de la carga provocó que se volcara.