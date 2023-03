José Díaz Briseño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Administración del Presidente Joe Biden tiene preocupación de que un potencial aval a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para designar terroristas a los cárteles mexicanos pueda dañar las relaciones de cooperación con el Gobierno de México para combatir el narcotráfico.

Durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado de EU, el Procurador General Merrick Garland aseguró que no se opondría a la aprobación de una iniciativa en el Congreso para designar a los cárteles mexicanos como terroristas, pero advirtió que pudiera tener consecuencias negativas con México.

«Yo no me opondría, pero quisiera señalar nuevamente que hay preocupaciones diplomáticas (en torno a la iniciativa). Y necesitamos la ayuda de México», respondió Garland a una pregunta del Senado republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien apoya la iniciativa para designar a los cárteles de terroristas.

En específico, Garland dijo que las preocupaciones derivan del hecho de que EU necesita la ayuda de México para combatir el tráfico de drogas ilegales, en especial en fentanilo, que es responsable de buena parte de las alrededor 106 mil muertes por sobredosis de drogas que ocurren anualmente en EU.

«Nos están ayudando, pero podrían hacer mucho más. No hay duda de eso», dijo Garland sobre el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que ha viajado dos veces al País y que se ha encontrado con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, para buscar más cooperación.

Empujada por el Partido Republicano desde 2011, la iniciativa para designar a los cárteles mexicanos como entidades terroristas -como Estado Islámico y Boko Haram- fue revivida en enero por republicanos que dominan en la Cámara Baja pero no tiene oportunidad en el Senado controlado por los demócratas.

Contrario a lo que creen, los republicanos, especialistas y funcionarios han asegurado que una designación de los cárteles mexicanos del narcotráfico como terroristas no añadiría herramientas nuevas a las que el Gobierno de EU tiene ya hoy en su arsenal para combatirlos; Garland coincidió en esa apreciación.

«Ya están designados bajo diversas formas y sancionadas por el Departamento del Tesoro», dijo Garland.

Actualmente, los cárteles mexicanos del narcotráfico ya están designados bajo dos estatutos que les imponen sanciones similares a las entidades terroristas: primero la Ley de Cabecillas del Narcotráfico (Ley Kingpin) y la la Lista de Objetivos Consolidados Prioritarios (CPOT) del Departamento de Justicia de EU.

Bajo las designaciones vigentes contra los cárteles según estas últimas listas, el Gobierno de EU cuenta ya con las mismas capacidades contra los cárteles mexicanos que una designación terrorista les daría: congelar bienes bajo su jurisdicción, prohibir la entrada a su territorio y establecer sanciones pecunarias.