La cancelación de la Feria de San Marcos apagó los ánimos de las agencias de viajes, que no ven lo duro sino lo tupido desde el año pasado con la pandemia, por lo que esperan que no haya tantas cancelaciones o cambios de fechas en las reservaciones de paquetes por parte de la gente que acostumbra viajar en dicha temporada, estableció el presidente de la Asociación Hidrocálida de Agencias de Viajes, Jorge Luis Reyes González.

Afirmó que indudablemente el anuncio les va a afectar aunque no directamente porque las agencias son más bien emisivas, pero al momento de que no habrá feria, mucha gente decidirá no salir. “La derrama económica también nos beneficia al público en general, pero sí nos va a causar un descalabro otra vez como sector”.

Destacó que venían ofreciendo paquetes de feria desde octubre pasado, con promociones interesantes sobre todo para las playas, por lo que seguramente muchos de estos establecimientos tendrán que trabajar nuevamente en reagendar todo o bien regresar dinero.

Reconoció que durante el tiempo que se desarrolla la Feria de San Marcos en Aguascalientes, es temporada baja en otros puntos del país, particularmente en las playas, por lo que es posible encontrar paquetes de viaje entre un 15 y un 20% más abajo de lo normal, siempre y cuando se haga la reservación con la debida anticipación.