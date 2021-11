Preocupa a las familias de niños con cáncer que se llegue a registrar otra crisis de falta de medicamentos como la que se tuvo meses atrás y que pueda poner en peligro a este sector de la población, reconoció el coordinador del Centro de Apoyo a Niños con Cáncer en Aguascalientes, Roberto Flores Salas.

El representante de CANICA en la entidad afirmó que en la actualidad las familias de niños con cáncer reportan que ya pasó lo más crítico en el tema del desabasto que se vivió hace algunos meses y en el caso de Aguascalientes ahorita se tiene una “regularidad” y por lo tanto no es un factor de estrés para las familias.

Sin embargo, dijo que lo que les estresa a estas familias es pensar si llega a haber otra crisis ¿qué van a hacer? En ese sentido, dijo que actualmente el abasto está aparentemente “controlado”, aunque en realidad nadie lo podría asegurar. “Al menos me atrevería a decir que ya está todo bien y nunca va a volver a fallar”.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a las autoridades de salud para que el abasto se normalice y evitar que muchos niños con cáncer estén en riesgo; y aunque afortunadamente las autoridades están poniendo de su parte “esperemos que así sea siempre porque en algunas ocasiones la situación puede ser que les llegue a rebasar directamente a alguna autoridad como ocurrió en el pasado”.

Flores Salas subrayó que es importante que la gente siga presionando a la autoridad y no quite el dedo del renglón porque fue justo por la presión social que existió, lo que llegó a solucionar los problemas del pasado en cuanto a la problemática de los niños con cáncer. “Es importante que la gente siga atenta porque este es un tema muy delicado y que en determinado momento puede afectarles la vida a los niños con cáncer. Esperemos que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”.