Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un eventual triunfo del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde se renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, no es alentador desde el punto de vista de los intereses mexicanos, advirtieron expertos.

Martha Bárcena, ex Embajadora de México en EU, indicó que pese a los éxitos legislativos de la Administración de Joe Biden al pasar leyes de infraestructura, de reducción de inflación, entre otras, éstas no han tenido mayor impacto en los votantes, por lo que está la amenaza latente a la democracia ante el número de partidarios de Donald Trump.

Además, resaltó que normalmente en las elecciones intermedias pierde el partido en el poder, por el desgaste del ejercicio en el poder.

«El que pueda perder la Administración Biden estas elecciones no es particularmente significativo, pero sí lo es dado el contexto que se vive actualmente en Estados Unidos, de amenaza a las instituciones democráticas», dijo durante el coloquio «Las elecciones en Estados Unidos: Repercusiones internas y externas», organizado el lunes por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM (CISAN UNAM).

Bárcena señaló que si bien en este momento la relación con México no es prioridad para los estadounidenses, sí lo es la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo.

La ex Embajadora aseveró que un eventual control republicano de las cámaras podría traer mayor presión al País en temas de drogas, seguridad, crimen organizado, migración, energía, y agricultura e implementación del T-MEC, además de que la la posibilidad de una reforma migratoria se vería más lejana, al menos para los próximos dos años.

También alertó que es necesario estar atentos al creciente supremacismo blanco, pues una de las situaciones que más les molesta a los seguidores de Trump es la creciente educación de las minorías y que compitan con ellos, perdiendo su identidad, un tema que el Gobierno de México debe manejar con inteligencia, pues es parte de un temor real que hace cada vez más fuerte a quienes lo promueven en EU.

José Luis Valdés Ugalde, investigador del CISAN UNAM, coincidió en que si el Partido Republicano logra ganar mayorías en ambas cámaras, la relación entre México y EU será más compleja.

«Me parece que ciertamente México quedará impactado con el escenario donde el Partido Republicano se apodera de la Cámara de Representantes y, probablemente, de un empate técnico dentro del Senado, como van las estadísticas».

Valdés Ugalde advirtió que México tiene una ausencia de política exterior en los temas más complicados, como la migración y el crimen organizado, la seguridad fronteriza y el fentanilo, donde ha tenido más exabruptos como respuesta, que resultados concretos.

Además, resaltó el hecho de que no se sabe cómo votarán las personas originarias o de ascendencia latinoamericana, ya que los republicanos los incorporan cada vez a más en sus filas, algunos de ellos inclusive están en contra de la migración -siendo mexicanos o latinos-, por lo que dependiendo de su sufragio se podría redefinir la naturaleza identitaria de este sector en términos de pertenencia política.