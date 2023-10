La iniciativa privada ha solicitado que no se realicen incrementos abruptos en la prestación de días de pago de aguinaldo, debido a una propuesta en el Congreso de la Unión para incrementar a 30 días el derecho que tienen los trabajadores a este beneficio.

Juventino Romero de la Torre, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Aguascalientes, indicó que, aunque la idea de un aguinaldo de 30 días puede considerarse justa, su aprobación no debería impactar de manera inmediata las finanzas empresariales. Ante el compromiso actual de cubrir la prestación de aguinaldo por 15 días al cierre del año, sugirió que, en caso de aprobarse el incremento, éste debería implementarse de manera gradual.

Señaló que es vital considerar que esta prestación forma parte del Salario Base de Cotización ante el IMSS, lo que supone una erogación significativa para los empresarios. Explicó que, en la actualidad, la cantidad de días de aguinaldo que reciben los trabajadores varía según el centro de trabajo o el sistema al que estén adscritos. Por ejemplo, los trabajadores del sistema educativo público tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 90 días de salario, mientras que en oficinas públicas gubernamentales es de 30 días.

Romero de la Torre destacó que, desde 1970, en la Ley Federal del Trabajo, la prestación del aguinaldo con 15 días de salario no ha experimentado incrementos. Agregó que contratos colectivos en empresas paraestatales, como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad o el Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgan muchos más días que los establecidos en la legislación laboral actual.

Enfatizó que, en general, los trabajadores de instituciones públicas disfrutan de más días de vacaciones y aguinaldo que sus homólogos del sector privado. Sin embargo, destacó que las empresas tienen la obligación de producir, pagar impuestos y, a veces, las mismas dependencias públicas enfrentan restricciones presupuestarias.