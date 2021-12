Jorge Ricardo Agencia Reforma

ZUMPANGO, Edomex.-La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está prevista para el 21 de marzo de 2022; sin embargo, las obras que lo conectan con la Ciudad de México estarán incompletas para ese día.

En meses pasados, un viaducto de 12.5 kilómetros sobre la Calzada Ignacio Zaragoza que ayudaría a desahogar la salida del AICM fue cancelado por su alto costo y la ampliación del Tren Suburbano desde Lechería fue pospuesta para 2023.

A la fecha, sólo se ha inaugurado la Autopista Siervo de la Nación, de 14 kilómetros, de la Avenida Gran Canal, desde Río de los Remedios, hasta Venta de Carpio, en Ecatepec, que comenzó a ser construida en 2016 y que en realidad era para la terminal aérea cancelada en Texcoco.

Además, aunque el aeropuerto fue proyectado para atender a 100 millones de pasajeros al año, sólo comenzará atendiendo a 19.5 millones en un número de posiciones para aeronaves aún no precisado.

Sólo tres aerolíneas han confirmado la operación: Volaris, Viva Aerobús y Conviasa, de Venezuela.

No obstante, la poca actividad del AIFA podría resultar favorable debido a que existe aún el temor de que no pueda funcionar al mismo tiempo que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como lo ha prometido el Gobierno.

«Es difícil saber si se cumplirá la fecha de apertura. La mayor interrogante es si el manejo del espacio aéreo será compatible con el AICM, una vez que ambos operen a volumen. Lo seguro es que el acceso del transporte público no estará listo, sobre todo el tren», dijo el director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, Edmundo Gamas.

