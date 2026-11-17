Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Aunque Galilea Montijo está a favor de las cirugías y los tratamientos estéticos, uno de sus mayores temores es que se modifiquen los rasgos de su rostro.

A principios de febrero, la conductora de La Casa de los Famosos México se sometió a un levantamiento de cejas y a la extracción de parte de sus glándulas del cuello para perfilar la zona.

Sin embargo, durante el procedimiento le afectaron un nervio, lo que le ocasionó asimetría facial y pérdida temporal del control de la boca y el cuello. Además, un producto para desinflamar le provocó quemaduras.

«Me da miedo que mi expresión cambie. Ese fue uno de los problemas que tuve con este médico, pero ya pasó», declaró Montijo.

A sus 53 años, la conductora continuó trabajando en el programa Hoy, mientras enfrentaba críticas en redes sociales que la afectaron emocionalmente.

«Yo no tengo tiempo de esconderme porque estoy en Hoy de lunes a viernes desde hace 18 años por las mañanas, es mi trabajo. Me hubiera encantado poder esconderme, tener el tiempo de desinflamar y descansar», contó.

El pasado 5 de agosto, Montijo compartió su experiencia con Marimar Guerra, especialista en Medicina Genómica y Antienvejecimiento, quien atendió las quemaduras que sufrió en el cuello.

«Tengo todo el derecho de hacerme mis tratamientos porque soy una mujer muy coqueta, me encanta dar una imagen linda y además el público te lo exige», afirmó.

La conductora aseguró que decidió compartir su experiencia para alentar a otras mujeres a buscar atención con especialistas.