Cambia el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Aguascalientes la dinámica del servicio en las terapias que ofrece a los usuarios ante la cuarta ola de COVID que azota al estado, a fin de frenar los contagios, destacó su director, Eduardo Gama Abuasale.

Afirmó que estas acciones son en concordancia para bajar la movilidad en la medida de lo posible, sin cerrar completamente las actividades. En ese sentido, dijo que van a hacer algunos cambios y también ciertos protocolos se modifican.

Detalló que una parte es, el aforo permitido en el CRIT, el cual va a estar en un 75%, además de que no se van a poner sesiones grupales, ni tampoco va a haber la parte de servicios foráneos que se ofrecen a quienes vienen procedentes de otros estados, dado que también les están cancelando los apoyos que les dan para que acudan, lo cual en transporte sí les afecta, aunado a que algunas familias en muchos casos, les llaman porque están enfermas, contagiadas o tienen alguna situación.

Por lo anterior, reconoció que las actuales restricciones por la cuarta ola de COVID sí les afectan, al igual que ocurre en todo el estado y al país en general, “pero lo vamos a hacer así, seguiremos operando, pero bajo cierta disminución de servicios como tal, de 75% de aforo en lugar del 100%”.

Apuntó que el otro 25% se va a sustituir con actividades virtuales y a distancia para que se afecte lo menos posible la atención en las terapias que reciben los usuarios y lo demás será escalonado, “pero sí tenemos algunos cambios y variantes que tenemos que hacer, ya que no podemos estar ajenos a lo que está pasando”.

Gama Abuasale reconoció que al igual que ha estado pasando en varias instituciones, el CRIT no ha sido ajeno a los contagios por COVID y recientemente 5 trabajadores dieron positivo al virus, los cuales se aislaron en sus domicilios, guardando el reposo y de esta manera romper la cadena de infecciones. “No somos un oasis, somos parte de la sociedad y va a pasar aquí y en otros lados también, pero insistir siempre en las vacunas, en la parte de los protocolos de sana distancia, del lavado de manos, del cubrebocas, así lo vamos a seguir haciendo en el CRIT”.

