Un prototipo de estación de telemedicina desarrollado en Aguascalientes con inteligencia artificial encabezará las innovaciones tecnológicas de la sexta edición de la Expo MAEN 2026.

El encuentro empresarial se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. Para esta edición, los organizadores proyectan superar la cifra de 135 millones de pesos en ventas estimadas que se obtuvieron en el ejercicio anterior, consolidando al Estado como un polo de atracción de inversiones y desarrollo tecnológico en el centro del país.

Cuitláhuac Pérez Cerros, presidente de Grupo MAEN, detalló que la incorporación de la inteligencia artificial en los centros de investigación locales redujo a pocos meses el tiempo necesario para realizar desarrollos complejos que habitualmente toman años de trabajo. Gracias a esta optimización de tiempos, se concretó la presentación de cuatro proyectos de alta tecnología dentro del pabellón especializado que estará abierto al público durante la exposición.

El evento reunirá a más de 140 empresas expositoras y 480 compradores especializados. El acceso será gratuito para todos los asistentes, gracias al financiamiento y apoyo brindados por el Buró de Congresos y Visitantes del Estado, cuya titular, Verónica González López, confirmó la participación de delegaciones procedentes de Estados Unidos, Canadá y España.

En el rubro de fomento al emprendimiento, Ana Claudia Morales Dueñas, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado, reportó la evaluación de 85 proyectos de base tecnológica inscritos en el programa Emprende MAEN.