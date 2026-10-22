El Tribunal Electoral del Estado ordenó modificar el calendario electoral para que los partidos políticos aprueben sus procedimientos internos de selección de precandidaturas a más tardar el 20 de noviembre de 2026, en sustitución del 8 de noviembre, fecha prevista originalmente en la agenda electoral.

La modificación deriva de la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional contra el acuerdo CG-A-39/26, mediante el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó la Agenda Electoral 2026-2027.

El partido cuestionó, entre otros aspectos, el plazo establecido para comunicar los mecanismos internos de selección de precandidaturas, bajo el argumento de que no fue suficientemente justificado por el IEE.

El Tribunal determinó que esta actividad debe ajustarse a lo establecido en el artículo 132 del Código Electoral del Estado y dispuso que el 20 de noviembre será la fecha límite para aprobar el procedimiento interno, mientras que la notificación al IEE deberá realizarse dentro de las 72 horas posteriores a dicha aprobación.

En la misma sesión, el Tribunal desechó el recurso de apelación interpuesto por Morena contra los acuerdos CG-A-26/26, CG-A-27/26 y CG-A-28/26, mediante los cuales el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes implementó bloques de competitividad de género para la elección de ayuntamientos.