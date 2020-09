En tanto la industria automotriz avanza en su reactivación y se encuentran en niveles similares a los que se tenían el año pasado para estas mismas fechas, los giros que enfrentan dificultades todavía son el comercio y el de tecnologías de la información, pues son giros que han demandado menos equipamiento para sus proyectos de negocio, expresó el presidente del Clúster Automotriz, Cuitláhuac Pérez Cerros.

Refirió que el casi medio centenar de empresarios que son parte del Grupo MAEN, a la par de ser proveedores de insumos para la industria de la construcción, han incursionado en la transformación de material para dotar de equipo al comercio, las tecnologías de la información e inclusive maquinaria para el sector agropecuario, pero es el comercio el que menos avance muestra y menos ha demandado equipo como anaqueles y demás.

TECONOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Lo mismo ocurre con el sector de las tecnologías de la información, “aunque en este caso es dependiendo del tipo de proyectos”, pues es otro giro en el que se tiene una caída fuerte en la demanda de equipo, “y es que en estas empresas están enfocadas a utilizar las plataformas digitales que existen, pero no están invirtiendo en proyectos para el desarrollo de este tipo de tecnología”.

EL CAMPO SIGUE ACTIVO. La contraparte se muestra en el sector agrícola que se ha mantenido activo y con buenos números en cuanto a las cosechas y comercialización; no obstante, aquí el tema es que la gente del campo está siendo más precavida inclusive para equiparse, de ahí que las ventas de equipo en este giro han caído alrededor de un 20%, y si bien se visualiza que el sector primario siga en auge, la realidad es que no se tiene previsto que su gente decida invertir en maquinaria y equipo, al menos no en lo que resta del año.