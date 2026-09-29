Con los trabajos en campo ya en marcha, las obras de infraestructura correspondientes al 2026 en el Distrito de Riego 01 avanzan con la meta de concluir a finales de noviembre la tecnificación parcelaria programada para este año, además de dar paso a la fase final de automatización del sistema, informó Francisco Ruvalcaba Marín, presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 01.

Para el periodo anual, la intervención contempla la tecnificación de 300 hectáreas con una inversión de 13.6 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado, a la par de la fabricación e instalación de bases para 460 hidrantes a cargo del Gobierno Federal. El presupuesto total ejercido este año ronda los 450 millones de pesos, bolsa que integra la red de hidrantes, la tecnificación en parcela y los componentes del sistema de telemetría.

De las 6,100 hectáreas que conforman el polígono ubicado en San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá, actualmente se reportan cerca de 5,000 hectáreas tecnificadas. El objetivo de las autoridades y de la asociación es atender las 1,000 hectáreas restantes el próximo año para alcanzar la cobertura total.

El proyecto, iniciado en 2005, concluirá de manera integral en 2027 con la instalación de telemetría en cada hidrante para operar el riego por cintilla de forma automatizada desde una caseta central. Este esquema permite un aprovechamiento del 90% del agua extraída.

Actualmente, la Calles almacena 120 millones de metros cúbicos de agua, volumen que, bajo una gestión sustentable de 30 millones de metros cúbicos anuales, garantiza el abasto agrícola para los 1,800 usuarios del distrito hasta por tres años.