Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El diputado panista Jorge Triana denunció ayer haber sido amenazado Gerardo Fernández Noroña.

Cuando el petista subió a la tribuna, durante la comparecencia del director de la CFE, Manuel Bartlett, Triana mostró un cartel que decía: «Manuel Bartlett neoliberal desde 1982».

De acuerdo a la versión del panista, el diputado del PT fue hasta su lugar, le mentó la madre y lo amenazó.

«Me dijo ‘chingas a tu puta madre, si me vuelves a injuriar, te parto tu madre’. Yo he hecho eco del apodo que le puso el diputado Jorge Arturo Espadas, de que es un ‘Changoleón legislativo'».

«Le cumplí su deseo, le dije ‘Changoleón legislativo'», citó Triana.

«Date por injuriado, te reto a que me rompas la madre», relató el panista.

Fernández Noroña, dijo, le volvió a mentar la madre y se retiró.

«Eres un cobarde, no lo cumpliste», dijo Triana que le gritó a Fernández Noroña.

«Sigo esperando su ‘madriza'», tuiteó el panista.