Con el propósito de promover la actividad física, fortalecer la disciplina y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones, la escuela BMX RACE Alacranes invita a niñas, niños, jóvenes y familias de Aguascalientes a conocer y participar en esta emocionante modalidad del ciclismo.

Los entrenamientos se realizan los lunes, miércoles y viernes, en un horario de 20:00 a 21:30 horas, en el Parque Azul, ubicado en la colonia Insurgentes, donde los interesados pueden acercarse para conocer el proyecto deportivo y descubrir las posibilidades que ofrece el BMX RACE.

Al frente de esta iniciativa se encuentra Luis Fernando “Alacrán” Ramírez, quien impulsa este espacio dedicado al desarrollo de habilidades deportivas, la constancia y el espíritu de superación, valores fundamentales para quienes buscan crecer tanto dentro como fuera de la pista.

El BMX RACE es una disciplina del ciclismo que combina velocidad, técnica, coordinación y resistencia. Además de contribuir al acondicionamiento físico, su práctica fomenta el respeto, la perseverancia, el compañerismo y la confianza personal.

La escuela busca acercar el deporte a la comunidad y motivar a más familias a involucrarse en actividades que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y la juventud, mediante alternativas recreativas y deportivas que fortalezcan el tejido social.

Por ello, BMX RACE Alacranes extiende una invitación abierta a los habitantes de la colonia Insurgentes y de otros sectores de la ciudad para que conozcan sus actividades y se sumen a esta iniciativa.