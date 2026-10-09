Taylor Swift cantará en la gala del Museo de la Academia

Staff Agencia Reforma

CDMX. -El Museo de la Academia de Artes anunció este jueves que Taylor Swift actuará en su evento anual de recaudación de fondos, que contará con la presencia de numerosas estrellas, este próximo 17 de octubre.

«Taylor posee un talento extraordinario y su obra resuena en todo el mundo», declaró Amy Homma, directora y presidenta del Academy Museum y de la Academy Collection, en un comunicado de prensa.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a la gala de este año y esperamos con ilusión su actuación para cerrar una velada maravillosa, en la que homenajearemos a tres cineastas extraordinarios y apoyaremos la misión del museo de celebrar y preservar el cine».

Este año se celebra la sexta edición de la gala del Museo de la Academia de Artes de Hollywood, organizada para impulsar la misión de la institución de celebrar y preservar el cine. El evento tendrá lugar en la sede del Museo, en Los Ángeles.