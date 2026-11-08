Representantes de seis organizaciones de taxistas de Aguascalientes se reunieron con el nuevo director de Transporte Público de la Agencia Estatal de Movilidad, Fabio Arnoldo Sandoval Reséndiz, para solicitar operativos contra vehículos que prestan servicio de transporte sin permisos ni registro en plataformas digitales, una problemática que desde hace años afecta al gremio, informó Refugio Eudave Ortiz, representante de la Asociación de Taxistas Revolucionarios de Aguascalientes.

El dirigente señaló que la presencia de estas unidades ha reducido la demanda de los taxis concesionados, pues sus conductores buscan pasajeros en centros comerciales, paradas de transporte público y espacios del primer cuadro de la ciudad, donde incluso se presentan como operadores de aplicaciones como Uber o DiDi sin pertenecer a ellas.

Aunque no existe un registro preciso de cuántos vehículos trabajan bajo estas condiciones, Eudave Ortiz indicó que las distintas organizaciones reciben quejas constantes de sus agremiados, quienes han identificado estas prácticas en diferentes puntos de la capital.

Durante el encuentro, en el que participaron seis agrupaciones que representan alrededor del 75 por ciento del gremio, los taxistas solicitaron al funcionario reforzar la supervisión y destinar personal para detectar a los conductores que ofrecen traslados sin autorización. Entre los puntos que requieren atención mencionaron la Plaza Principal y diversas zonas comerciales.

Sandoval se comprometió a implementar operativos para atender los reportes, por lo que los taxistas esperan que, esta vez, las acciones permitan contener una práctica que, de acuerdo con el representante del sector, lleva años restando pasajeros e ingresos a los concesionarios.