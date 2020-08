De enero a junio del presente año, la Coordinación General de Movilidad ha sancionado a 582 unidades del sistema de transporte público en sus diversas modalidades, al circular sin respetar la Ley de Movilidad.

El encargado de despacho, Gustavo Gutiérrez de la Torre, detalló los operativos para detectar cualquier irregularidad que merme la calidad en el servicio y dijo que continuarán como parte de las exigencias a favor de los usuarios.

De las 582 unidades sancionadas, la gran mayoría corresponden a taxis con un total de 233, seguido de unidades que operan por medio de plataformas digitales con 153 casos, mientras que las unidades del colectivo urbano alcanzaron las 141 sanciones, además de 22 más contra unidades del colectivo foráneo y el resto distribuidas entre las modalidades de transporte suburbano, de personal, escolar y de carga ligera.

De la misma forma, los supervisores de la Dirección del Sistema Integrado del Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) y la Dirección General de Transporte Público han remitido 82 unidades a la pensión por no contar con los permisos para prestar el servicio. El funcionario añadió que 98 vehículos también han sido sancionados por no cumplimentar los trámites administrativos dentro del plazo señalado para tal efecto y 71 unidades de colectivo urbano por no respetar los itinerarios autorizados por la CMOV. Entre los motivos de las sanciones aplicadas destacan por presentar el gafete vencido, no portar licencia de manejo, así como realizar sitio en lugar prohibido, vehículo en malas condiciones físicas, además de por poner en riesgo la seguridad del usuario y terceros o por unidades modificadas y sin revisión física-mecánica vigente y por violar los sellos de la unidad clausurada.

“A las unidades sancionadas por no contar con un permiso para ofrecer el servicio a los usuarios se les han colocado los respectivos sellos de clausura y los vehículos han sido remitidos a la pensión municipal, además deben pagar la sanción económica que, de acuerdo a la Ley de Movilidad, establece una multa de entre 300 a 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA)”, explicó.

