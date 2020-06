Al informar que la malla o barrera divisoria en las unidades de taxis es una obligación y forma parte del protocolo sanitario, el coordinador general de Movilidad, Gustavo Gutiérrez de la Torre, señaló que en las últimos días se han aplicado una docena de apercibimientos a este gremio, los cuales no se limitaron a asuntos como el uso de cubrebocas o el gel antibacterial para chofer y pasajeros.

Indicó que la contingencia sanitaria es un tema de responsabilidad personal y colectiva, porque se trata de la salud que involucra a todos, motivo por el cual no se relajará la vigilancia y deberán mantenerse y aplicarse las medidas de control y vigilancia de modo ambulatorio con la Guardia Sanitaria.

Asimismo, señaló que en el pasado mes de mayo, la Coordinación de Movilidad aplicó otros 11 apercibimientos a taxistas por incurrir en estados de ebriedad, por reincidir en causales de amonestación, por poner en riesgo la seguridad de los usuarios, por no portar licencia, por alterar tarifas o reglas de aplicación, gafete vencido, por no portar póliza de seguro y por no cumplir con trámites administrativos.

De igual modo, informó que aquellos choferes que dicen: para allá no voy, la normatividad les aplica una sanción que va de 5 a 30 UMAS por negar sin causa justificada el servicio de transporte y puede tener como extra por no respetar el trato preferencial en la prestación del servicio a adultos mayores, niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas de 10 a 20 UMAS.

Gustavo Gutiérrez de la Torre apuntó que el gremio taxista debe ir cambiando el chip mental de los operadores en el sentido de que prestan un servicio público y que debe ser de calidad, con una nueva ética de trabajo, donde el usuario esté al centro del servicio y no en la conveniencia si el viaje es más o menos rentable para el operador.

Finalmente, comentó que el grupo de taxistas de AUGTEA demuestra que hay taxistas que quieren cambiar positivamente la prestación de su servicio, donde la autoridad estatal a través de la Coordinación de Movilidad está atenta y los acompaña para la modernización de este gremio.