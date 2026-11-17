Un conductor de taxi terminó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de protagonizar un choque por alcance contra una camioneta en calles del fraccionamiento Villa Teresa, en la ciudad de Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del lunes, sobre la avenida Juan Bautista La Salle, poco antes del cruce con la calle Catequistas, donde intervinieron elementos de la Policía Vial Municipal.

De acuerdo con el reporte, José, de 30 años, conducía un Nissan sedán blanco, modelo 2023, habilitado como vehículo de alquiler, y circulaba de poniente a oriente por dicha avenida.

Sin embargo, al no guardar la distancia de seguridad, terminó estrellando la parte frontal del taxi contra la parte trasera de una camioneta Renault negra, modelo 2018, conducida por Erika, de 36 años, quien avanzaba en la misma dirección.

El golpe dejó lesionado al taxista, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos, quienes lo valoraron en el lugar y posteriormente lo trasladaron en código verde al Hospital General Tercer Milenio.

Oficiales de la Policía Vial se encargaron de tomar conocimiento del percance.