Taxista pierde el control y se estrella contra una palmera en Montebello

Un taxista terminó estrellando su unidad contra una palmera durante la madrugada, luego de perder el control del volante cuando circulaba por la avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Montebello, en Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:35 horas, en las inmediaciones del cruce con la avenida Unidad Nacional, donde un Nissan Sentra blanco, modelo 2018, habilitado como vehículo de alquiler, terminó con daños tras impactarse contra un objeto fijo.

Al volante se encontraba José, de 34 años, quien circulaba de poniente a oriente por el carril izquierdo de Siglo XXI. Al llegar frente al mencionado fraccionamiento, perdió el control de la dirección hacia su izquierda, por lo que los neumáticos golpearon primero la guarnición de la banqueta.

Tras ese primer impacto, el automóvil continuó su trayectoria hasta estrellarse de frente contra una palmera.

Pese a lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas y tampoco fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, una grúa retiró el taxi y lo trasladó a una pensión, mientras se efectuaba el deslinde de responsabilidades.