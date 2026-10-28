Un accidente de tránsito que terminó en una agresión mortal contra un taxista de 70 años llevó a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes hasta Guanajuato, donde fue capturado Javier “N”, señalado como probable responsable de homicidio doloso calificado con ventaja.

Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2022, cuando el septuagenario circulaba en su taxi por la avenida Convención de 1914 y una camioneta Nissan, presuntamente conducida por el ahora imputado, chocó contra la parte posterior de su unidad.

El trabajador del volante descendió para reclamar los daños, pero el otro conductor habría intentado escapar incorporándose a la calle Beethoven.

Para impedir que huyera, el taxista se sujetó de la ventanilla del conductor. Sin embargo, el automovilista continuó avanzando hasta provocar que el hombre cayera al pavimento y se golpeara violentamente la cabeza.

El afectado fue hospitalizado, pero las lesiones resultaron mortales. El 9 de febrero de 2022 falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Las investigaciones permitieron identificar y ubicar al presunto responsable en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde agentes de investigación de Aguascalientes, en coordinación con autoridades de aquella entidad, cumplimentaron una orden de aprehensión.

Tras ser trasladado a Aguascalientes, Javier “N” compareció ante una jueza de Control, quien determinó vincularlo a proceso por homicidio doloso calificado con ventaja.

La autoridad judicial concedió un mes para el cierre de la investigación complementaria