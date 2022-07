Cecilia de Santos Velasco El Heraldo

La Coordinación de Movilidad lanzó una alerta a la población para que no se deje engañar por la propaganda -clandestina y prohibida- que prolifera en varios municipios por parte de presuntos prestadores de servicios de transporte como InDriver, moto-taxis y vehículos particulares, los cuales no están registrados y representan un peligro a la seguridad ciudadana.

Ricardo Serrano Rangel, titular de la CMOV, aseveró que se realizan operativos para la identificación de esos vehículos sin autorización y sin hologramas, porque el objetivo es detenerlos y aplicarles las sanciones correspondientes que oscilan de 8 mil a 44 mil pesos. Estas plataformas deben estar reguladas para que haya claridad en materia de precios y sobre todo de seguridad, en aras de que no se presten a situaciones de delitos.

Según el titular de la Coordinación de Movilidad, Ricardo Serrano, la empresa InDriver está reclutando conductores aún sin contar con registro ante la CMOV. El funcionario recalcó que los interesados deben tener mucho cuidado de no caer en la tentación de aceptar la oportunidad de trabajo que ofrecen esos prestadores de servicio irregulares, pues ello representa la posibilidad de involucrarse con la delincuencia.

Del mismo modo, Serrano advirtió que se tiene conocimiento que en Pabellón de Arteaga opera una plataforma irregular y que en Calvillo, Cosío y San José de Gracia operan mototaxis clandestinos que ni ofrecen seguridad y que cobran de manera arbitraria las tarifas que ellos mismos establecen.

