Un vehículo de alquiler terminó estrellado contra el muro de contención del puente de Avenida de la Convención, luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba de norte a sur, a la altura del cruce con Avenida Alameda.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía Vial, el conductor de un Nissan March presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el dominio del automóvil y se proyectó contra la estructura central del puente.

Tras el impacto, paramédicos acudieron al sitio para valorar al trabajador del volante. Pese a lo aparatoso del percance, no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial quedaron a cargo del accidente y realizaron las maniobras necesarias para retirar el Nissan March de la zona. Finalmente, el vehículo fue trasladado a la pensión.