El incremento en los precios de los vehículos y los insumos, así como el rezago en las tarifas, figuran entre las principales preocupaciones del gremio taxista en Aguascalientes, que busca acceder a esquemas de financiamiento para renovar sus unidades y mantener su competitividad, señaló Óscar Romo Delgado, presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes.

El dirigente explicó que uno de los principales problemas del sector es la dificultad para sustituir los vehículos debido al encarecimiento de las unidades y al aumento de los gastos de operación, situación que complica a los concesionarios cumplir con los procesos de renovación. A esto se suma el rezago que, desde su perspectiva, existe en las tarifas del servicio, las cuales no han aumentado al mismo ritmo que los costos que enfrenta el gremio.

Ante este panorama, indicó que han sostenido conversaciones con la gobernadora para gestionar alternativas de apoyo económico que permitan a los taxistas adquirir vehículos nuevos mediante créditos con condiciones más accesibles. También plantean la posibilidad de obtener recursos públicos para impulsar la sustitución de unidades.

Romo Delgado señaló que las negociaciones continúan y que esperan concretar algún mecanismo que facilite a los trabajadores del volante la renovación de sus automóviles. La intención, explicó, es mantener la operación del servicio y avanzar hacia las condiciones de modernización del transporte público que plantea el Gobierno estatal.