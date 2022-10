Tarde triunfal de Emiliano Robledo y Bruno Aloi, dos orejas respectivamente y salen en hombros

Por FRANCISCO VARGAS M.

Vaya tarde tan interesante y de esas que serán recordadas fue la que se vivió este domingo 30 de octubre en lo que fue la Novillada de los Festejos de Calaveras XXVIII, celebrada en la Plaza San Marcos, donde con agrado fuimos testigos del debut triunfal con caballos de Bruno Aloi, quien dejó un gratísimo sabor de boca por su toreo de gran naturalidad y reposo, para cortar dos orejas, perdiendo dos más en su segundo y quizá el rabo en su segundo por fallar con el acero. Pero esto no fue todo, ya que el aguascalentense Emiliano Robledo no se quedó atrás al cosechar también dos apéndices, para salir en hombros al igual que Bruno Aloi, mientras que su alternante Rubén Núñez tuvo una actuación de empeño y entrega. Mención especial merece el encierro de la ganadería de Monte Caldera, al enviar tres buenos astados, por lo que el ganadero don Francisco Aldrete Cossío, dio tres vueltas al ruedo.

Ante una mala entrada en el coso centenario San Marcos, y que lástima por aquellos que no acudieron, una vez que se hizo el paseíllo, se pidió un minuto de aplausos a la memoria del siempre recordado amigo Inés Limón “El Bigotes”. Con clima agradable, como lo apuntamos, se jugaron novillos de la ganadería de Monte Caldera, disparejos en cuanto su presentación que cumplieron en varas. Primero, con un lado izquierdo intocable y por el derecho soso y deslucido; segundo, manejable; tercero, bueno con transmisión; cuarto, noble y dúctil; quinto, descompasado y sin ritmo; sexto con clase transmisión fijeza, premiado con el arrastre lento.

EMILIANO ROBLEDO (Azul Marino y Oro)

A “Anda Solo”, le dio las buenas tardes con verónicas jugando los brazos cerrando con vistosa media, mientras el varilarguero Miguel Cobos que estaba al temple fue derribado. Al intentar realizar una saltillera, Emiliano, por no cambiar a tiempo al novillo, fue prendido de fea manera, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue llevado a la enfermería, de la cual salió para tomar muleta e iniciar por alto, pases de la firma y el de pecho. Se llevó la sarga a la izquierda, siendo notorio el lado peligroso del burel, por lo que cambió a diestra, logrando pases con voluntad y lucimiento, ante las embestidas sosas y deslucidas del novillo, muletazos que el respetable reconoció cada uno de ellos, intercalando pase del desdén y sabroso trincherazo; concluyendo con ajustadas manoletinas. De dos pinchazos y estocada entera caída pasaportó al astado, escuchando ovación que agradeció en el tercio.

Su segundo fue “Sabanillo”, berrendo en cárdeno, con que se abrió con verónicas rematando con vistosa media. Capote atrás de la espalda, de manera ajustadísima lanceó por gaoneras por lo que escuchó una diana. En banderillas estuvo efectivo Alejandro Prado, por lo que se desmonteró. Apostando se fue al centro del ruedo, para ponerse rodillas en tierra y realizar pase cambiado por espalda y derechazos. Ya incorporado, logró una faena por ambos perfiles, donde se recreó en cada uno de sus pases que tuvieron largueza y profundidad, ligando pase de la firma y de pecho; cerrando con manoletinas de hinojos. En la suerte suprema dejó una gran estocada hasta la empuñadura de efectos inmediatos, para oreja y petición de la segunda que le fue concedida, dando la vuelta al ruedo con el ganadero.

RUBÉN NÚÑEZ (Malva y Oro)

Su primero fue “Colmenero”, mismo que recibió de hinojos con una larga cambiada cerrado en tablas y verónicas, abrochando con media, quitando posteriormente por vistosas zapopinas. Tras lucirse en banderillas Gustavo Campos se desmonteró. Una vez que brindará a Miguel Aguilar como a Emiliano Robledo, con pases de tanteo y rodilla en tierra por alto, fue como inició su faena que fue básicamente derechista, donde corrió la mano toreando en redondo, sacando pases que fueron del gusto del respetable, sin faltar los adornos como fueron los pases de trinchera, terminando el novillo con embestidas un tanto deslucidas y sosas. Al intentar un pase por alto, sufrió un susto que no pasó a mayores. Pinchazo y estocada hasta las cintas poco desprendida para ovación y salida al tercio.

El quinto fue “El Gafas”, con el que se abrió de capa con verónicas que le fueron jaleadas por el cotarro, prosiguiendo con caleserinas vistosas. En lo que toca con muleta, estuvo con empeño y mucha disposición con un novillo de embestidas descompasadas, logrando meritorios pases que el público valoró. Estocada defectuosa al atravesar al astado con el acero, pinchazo y estocada, recibiendo un aviso desde las alturas y palmas de aliento.

BRUNO ALOI (Rosa y Oro)

“El Hierbanis”, número 12 con 418 kilos cárdeno claro y playero de cornamenta, fue el novillo que sirvió para debutar como novillero con caballos en nuestro país después de 16 novilladas sin picadores. Se abrió recreándose a la verónica de manera sedeña, abrochando con media, sufriendo un susto, continuando con capa, se lució al quitar por chicuelinas y tafalleras cerrando con revolera y brionesa. Brindó de manera emotiva y cariñosa a su señora madre Mónica Hernández Weber, para comenzar con mucha torería con pases de tanteo y pecho de pitón a rabo, para posteriormente lograr una faena de empaque y exquisito trazo, con pases largos y templados por ambos lados, dejando ver que piensa delante de la cara de los astados. Al sentirse podido el novillo, cantó la ganilla, siendo enfrente de la puerta de toriles donde prosiguió con el mismo lucimiento por el izquierdo con naturales tersos, cerrando con manoletinas rodillas en tierra y derechazos que hicieron que el público se levantara. Con decisión se fue tras el acero, dejando estocada entera, para ser premiado con las dos orejas dando la vuelta al ruedo triunfal acompañado del ganadero don Francisco Aldrete.

Con el cierra plaza “Cinco Yerbas”, con cordobinas y verónicas rítmicas manos muy bajas y media de pintura saludóal burel escuchando una diana; siendo ahora Ángel González, quien se lució en el segundo tercio, por lo que agradeció la ovación montera en mano. Aprovechando las bondades del burel, nuevamente logró el toreo de naturalidad y asentamiento, cuajando pases largos y templados que calaron fuerte en el tendido y sin chabacanerías y retorcimientos, logrando una importante faena por ambos lados para paladares finos acompañando cada uno de sus pases con la cintura y muleta planchada, todo entre las notas de la ‘Pelea de Gallos’, haciendo vibrar los cimientos del coso centenario, sin faltar las dosantinas y arrucina, cayendo a la arena en dos ocasiones sin consecuencias, viniendo el grito de “torero, torero”, teniendo como única mácula un desarme, pero lo hecho ahí quedó. En la suerte suprema lamentablemente pinchó en dos ocasiones siendo prendido sin consecuencias, dando una vuelta al ruedo con fuerza nuevamente acompañado con el ganadero.

Al final, entre un público contento y complacido, salió en hombros Emiliano Robledo y Bruno Aloi, quien resultó toda una grata sorpresa. (pacovargas_@hotmail.com)