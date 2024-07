La Feria de los Chicahuales llegó a su final este domingo con varios eventos de primer nivel, dando un cierre perfecto a esta importante fiesta de Jesús María. La fiesta brava vivió su tan esperada corrida, en la que Héctor Gutiérrez, Diego San Román y Miguel Aguilar se enfrentaron a seis toros de Corlomé ante una excelente entrada en el Lienzo Charro y Plaza de Toros Xonacatique.

El festejo comenzó con poco más de una hora de retraso debido a algunos contratiempos logísticos, pero al final se llevó a cabo sin ningún problema. Héctor Gutiérrez fue el encargado de abrir plaza ante un toro dispuesto que, a pesar de no tener tanta fuerza en sus embestidas, siempre fue para adelante. Gutiérrez aprovechó lo que pudo de su toro y con una gran estocada aseguró una oreja; el toro recibió palmas en el arrastre. Con el segundo de su lote, Gutiérrez tuvo pocas oportunidades ante un toro complicado que incluso hirió a uno de los picadores. Nuevamente, con una buena estocada, Gutiérrez salió al tercio.

Diego San Román fue el siguiente en hacer su aparición. Su primer toro mostró mucha energía, peleando en cada tercio con buena fuerza. San Román no estuvo tan fino en su faena y, a pesar de una buena estocada, escuchó silencio. Para su segundo toro, el público protestó el primero que salió al ruedo, por lo que fue cambiado. Esta vez, San Román tuvo buenos pasajes con un toreo valiente que fue de revancha, y con una estocada firme logró cosechar una oreja.

Para Miguel Aguilar, la suerte estuvo de su lado, teniendo probablemente al mejor toro de toda la tarde. Con buenas tandas por el pitón derecho, Aguilar lució y, acertando con la espada, cosechó una oreja; el astado recibió arrastre lento. Para su segundo toro, la historia cambió ante un ejemplar muy complicado que daba embestidas impredecibles. Con la espada no pudo concretar y perdió la oportunidad del triunfo.

Así, la Feria de los Chicahuales vio su corrida terminada con una oreja por coleta, con los tres matadores cumpliendo con una buena presentación en una gran tarde de toros.