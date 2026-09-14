Verónica Bacaz

Agencia Reforma

CUERNAVACA, Morelos: Las ambulancias tardaron alrededor de 30 minutos en llegar a la zona donde fue atacada la joven de origen español, Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quien finalmente perdió la vida tras ser agredida con un arma blanca la noche del sábado en Cuautla.

La joven era alumna de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas en la colonia Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura.

Con base en los primeros informes, la joven habría sido perseguida por un sujeto y, al ser alcanzada, fue atacada con un arma blanca. Las heridas que sufrió le provocaron la muerte.

De acuerdo con testimonios, la atención de los servicios de emergencia se demoró alrededor de media hora por la escasez de ambulancias, una responsabilidad de los servicios de emergencia a nivel estatal y municipal.

Cuando finalmente llegaron los paramédicos, únicamente pudieron confirmar que la joven ya no contaba con signos vitales; murió por la pérdida de sangre.

Hace unos meses la Coordinación de Protección Civil tendría a cargo la adquisición de nuevas ambulancias para brindar este servicio, situación que no se ha concretado.

Actualmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos tiene a cargo el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, donde, según testimonios, no se han invertido recursos ya que estos fondos fueron destinados a la Secretaría de Gobierno para el área de Protección Civil.

A través de un comunicado, la Casa de la Cultura informó que la joven había participado en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal y que, al salir del evento, fue agredida presuntamente durante un asalto, móvil que aún no ha sido confirmado por la Fiscalía estatal. Y se sumó a la indignación por este feminicidio.

El Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró la mañana del domingo que se agotarán todas las líneas de investigación y que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, como establece la legislación estatal respecto al asesinato violento de una mujer.

El feminicidio ocurre además en medio del despliegue del Plan Cuautla, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el envío de más de 400 elementos federales para reforzar la seguridad en este municipio de la zona Oriente, afectado en los últimos años por delitos como extorsión y secuestro y señalamientos sobre presuntos vínculos de autoridades municipales con grupos delictivos.

Cancelan estancia de tres estudiantes en Morelos

La Universidad de Granada decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el próximo semestre tras el asesinato el pasado sábado de su alumna Claudia Tacoronte, que estaba de intercambio en el campus mexicano.

Un portavoz de la Universidad de Granada, citado por el diario español El País, confirmó la cancelación de los tres viajes.

«Tacoronte llegó feliz el pasado agosto a México, su primera opción de intercambio cuando presentó la solicitud, y las clases del primer semestre terminan, según el calendario oficial de la UAEM, el 19 de diciembre. Para entonces tenía planeado su regreso a España.

«Tras las vacaciones de Navidad, los alumnos volverían a las aulas el 20 de enero sin la presencia de los alumnos de la Universidad de Granda a los que en estas semanas se buscará un nuevo destino. El intercambio con Latinoamérica no entra en el programa Erasmus y los fondos salen de la propia universidad», indicó la institución española.

De acuerdo con el diario El País, a la Universidad de Granada no se le informó sobre otros casos de feminicidio en lo que va de año y que la relación con este campus mexicano era escasa, después de un acuerdo firmado en 2023.

«La UGR sí ha recibido alumnos de Morelos desde que se cerró el acuerdo, pero no a la inversa. Aunque la UGR no se atreve aún a afirmar, sin comprobar bien los datos, que Tacoronte fuese el primer intercambio de un alumno de su universidad con Morelos», indicó el diario.