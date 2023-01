Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno federal podría ser dueño de la marca Mexicana en máximo 20 días, de acuerdo con especialistas consultados.

El proceso de transmisión de derechos sobre la marca de esta empresa demoraría de 15 a 20 días hábiles si la documentación está en orden.

De acuerdo con Eduardo Barrera, presidente de la delegación de Mexicana de Aviación en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), la extinta aerolínea tiene 320 marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Actualmente, Compañía de Mexicana de Aviación tiene el registro ante el IMPI de marcas relacionadas con ella, como Fundación Mexicana, Mexicana Airlines, Mexicana Link, Mexicana Click y Mexicana Inter.

Además, también figuran Mexicana Vacations, Mexicana Tours, Pymes Mexicana, VTP Mexicana, Mexiplus Mexicana, Mexicana Elite Plus, Mexicana Concierge, entre otras.

«La venta de activos que se realizó la semana pasada sólo contempla la transmisión derechos de la marca Mexicana por un valor de 407.8 millones de pesos», indicó.

Miguel Merino, especialista en propiedad intelectual del despacho Calderón y de la Sierra, explicó que inicialmente se tendría que comprobar la vigencia de dicha marca en los registros del IMPI, para después continuar con la transmisión de derechos a favor de quien será el nuevo titular.

«Se hace un contrato entre el titular actual y el que será el nuevo titular; ese contrato se registra ante el IMPI y se pagan los derechos. El Instituto toma nota de las marcas que se están registrando y coteja si no hay impedimento alguno», detalló.

Posteriormente, mencionó, el IMPI verifica si no hay alguna marca ligada para que el nuevo adquiriente no vaya a tener problema.

«Si hay algún problema, el IMPI no hace la inscripción, hasta que no se transmitan todas las marcas ligadas o se cancelen aquellas marcas que considere el IMPI ligadas», acotó Merino.

Destacó que en el acuerdo de compra de la marca Mexicana se tendría que precisar qué otras marcas están relacionadas con ésta, cuáles y cuántas son las que se van adquirir y a transmitir.

Asimismo, expuso que en caso de que algunas de las marcas de Mexicana estuviera por concluir su vigencia, que es de 10 años, se tendría que solicitar la renovación seis meses antes o seis meses después de que termine ésta.

Refirió que el costo de la trasmisión de derechos actualmente es de 331.70 pesos por cada marca; la renovación de un registro de marca cuesta 2 mil 597 pesos y la declaración se cotiza en 985 pesos, en todos los casos más IVA.