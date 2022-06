Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La economía mexicana no está en una situación ideal y le está costando trabajo alcanzar la recuperación ante la magnitud de la crisis del Covid-19, por lo que se necesitará más tiempo para lograrlo, admitió la Secretaría de Hacienda.

«Es una economía que no diría yo que está en una situación ideal para una gran crisis como la que tuvimos en 2020. Nos ha costado trabajo alcanzar el nivel prepandemia por la fuerte caída que tuvimos en 2020 y después la falta de cadena de suministro en las industrias, que son las que más rápido responden a las caídas del PIB en la etapa de recuperación.

«Necesitamos más espacio de tiempo para alcanzar plena recuperación en todos los sectores que se han visto afectados por un incidente o por otro, ya sea epidemia, de pandemia, o algún otro incidente», dijo Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2022 de BBVA, reconoció que se «echará mano» de sectores como el turismo, transporte, manufactura y automotriz para que el País crezca, y que la inversión, que es lo más difícil, ya da señales de recuperación y se observan efectos por la repatriación de plantas en Asia, Norteamérica y México.

«Es una economía bastante diversificada que puede echar mano de diferentes sectores», comentó el funcionario.

En 2020 la economía cayó 8.2 por ciento, con lo que superó la caída de los años noventa y la de 2008, además de que no solamente fue una contracción en el nivel de actividad, sino que vino acompañada de serias presiones sobre el sistema de salud y una demanda imperiosa porque el Gobierno reaccionara con una estrategia consistente, enfatizó.

Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México, indicó que hay sectores de la economía que no están evolucionando de manera correcta ya que la pandemia aún sigue causando afectaciones.

«En México estamos viviendo algo que me supongo que también está ocurriendo en España, que es que estamos observando sectores de la economía, regiones de la economía que van evolucionando muy bien y otros sectores y regiones que no van jalando bien.

«La pandemia aún nos sigue dando lata. En España ha habido un repunte, en México ha habido un repunte, yo tenía una reunión en Washington la semana que viene, ya se canceló, porque en Washington creo que están contaminados, infectados un alto número de funcionarios del Gobierno y de los organismos internacionales que ahí están hospedados», dijo en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2022.

