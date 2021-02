Alerta el Colegio de Economistas ante el riesgo latente de que la recuperación económica del Estado sea más lenta de lo estimado para este año, de continuar los paros en la industria automotriz, advirtió su presidente José Gil Gordillo Mendoza.

El especialista afirmó que actualmente el sector automotriz de la entidad está siendo afectado por el desabasto de semiconductores, aunado a la falta de gas natural para la producción. Ante este escenario, estableció que se tuvieron que adelantar los paros técnicos que generalmente se dan en el mes de junio, sin embargo, existe el riesgo de que esta pausa se pudiera prolongar por más tiempo.

Por lo anterior, dijo que, de no corregirse esta situación a mediano plazo, esto va a afectar a la inversión, la producción y al empleo y pudiera ser que con esto, la recuperación para este año sea mucho más lenta de lo que se había estimado, si no se toman las medidas.

Ante la crisis de los energéticos que vive el país, consideró que el Gobierno Federal debió haber guardado una reserva de combustibles, por lo que si la autoridad no toma las medidas para corregirlo, “vamos a estar expuestos y vamos a seguir afectando a la inversión y la recuperación económica porque ¿quién se va a arriesgar a contratar a más gente en la industria con este escenario? Primero hace dos años fue el problema del desabasto de gasolina, el año pasado la pandemia y ahora la falta de gas natural, o sea, no le dejamos a la industria que se recupere por completo”.

Ante este escenario, Gordillo Mendoza enfatizó en la necesidad de que la autoridad federal tome en cuenta estos sucesos del tema energético para hacer una evaluación que no sea política, sino que sea más técnica, “que se ve difícil que lo hagan y más ahora que está el tema de la reforma que van a aprobar, pareciera que tampoco es tan favorable, entonces parece que no vamos en el camino correcto en el tema energético y ojalá que se corrijan de buena manera las decisiones”.