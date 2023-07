Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿ Y quién pompó ?

Con un discurso de campaña austera y reportes ínfimos de gastos, los precandidatos Presidenciales de Morena han inundado con espectaculares decenas de ciudades y carreteras del País.

Una pequeña muestra, tomada en algunas avenidas principales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey arrojó 171 espectaculares de cuatro precandidatos siendo Adán Augusto López quien colocó seis de cada diez.

El recuento hecho por Grupo REFORMA arrojó 108 espectaculares del tabasqueño, 34 de Claudia Sheinbaum, 24 de Marcelo Ebrard y 5 de Manuel Velasco.

De Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña no se encontraron anuncios en esas vialidades.

Los costos estimados para este tipo de publicidad van de los 20 mil pesos a los 40 mil pesos mensuales por anuncio, dependiendo ubicación y avenida; además los contratantes deben firmar por al menos tres meses de campaña publicitaria, según reportaron políticos y proveedores consultados por REFORMA.

Si se estableciera un promedio de gasto mensual de 30 mil pesos por espectacular, lo que en tres meses supondría 90 mil pesos por anuncio, el gasto global de la muestra reportada ascendería a 15 millones 300 mil pesos.

«El hombre de más confianza de AMLO, Adán Augusto López. La Transformación llegó para quedarse», se lee en uno de los anuncios con el rostro de Adán Augusto López.

De acuerdo con el recuento de Grupo REFORMA, Adán Augusto colocó 108 espectaculares lo que consideraría un gasto de 9.7 millones de pesos. Sheinbaum colocó 34 espectaculares con una inversión estimada de 3 millones de pesos, por 24 de Ebrard con un gasto de 2.7 millones de pesos. Manuel Velasco colocó cuatro espectaculares y serían unos 360 mil pesos de ese gasto.

La campaña de los Presidenciales morenistas está disfrazada en anuncios de revistas como 99 grados, Mundo Ejecutivo, Red Transformación e Infotur Noticias, así como en la promoción de libros por parte de Editorial Aguilar.

En contraste, la dirigencia de Morena dio a conocer ayer que en conjunto sus precandidatos han gasto en dos semanas de precampaña apenas 2.7 millones de pesos.

Por ejemplo, Adán Augusto López reportó haber erogado 577 mil 584 pesos del 19 al 30 de junio. Sin embargo, no aclaró el origen de esos fondos, situación que el mismo líder morenista, Mario Delgado, advierte como una inconsistencia que será observada por el INE.

«Ya lo hemos hecho muchas veces (pedirle que use el dinero del partido) y él no quiere. Él tendrá que comprobar eso a la hora de qué el INE lo fiscalice», señaló el dirigente.

Monreal fue quien reportó más dinero gastado en sus actos proselitistas: 916 mil 376 pesos. Mientras que Sheinbaum, quien destaca por las movilizaciones en sus actos, aseguró haber gastado 868 mil 770 pesos. Ebrard reportó que ha gastado 385 mil 509 mil pesos.

El ejercicio de REFORMA fue sólo sobre espectaculares; no contabilizó otro tipo de anuncio como bardas, vallas y publicidad en transporte público.