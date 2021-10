Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CAMPECHE, Campeche.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que los jueces siguen protegiendo a corruptos y potentados, en vez de velar por la mayoría del pueblo y los menos favorecidos.

«Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba, eso se tiene que ir cambiando poco a poco», señaló.

Al opinar sobre la resolución de un juzgado federal para vacunar a todos los menores de edad, independientemente de su condición, pidió dejar de proteger sólo a los que tienen mejor posición económica.

«Se debe proteger a todos, los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfirista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo», expresó.

«Ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos».

En la conferencia mañanera, subrayó que los servidores públicos no pueden ser «facciosos» ni pensar en algún otro interés que no sea el público.

«El Gobierno es de todo, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos. Entonces, en el caso de los amparos desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal», afirmó.

«Pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos».

López Obrador destacó la importancia de defender y hacer valer el derecho de amparo, no obstante, subrayó, es necesario hacer notar que quienes tienen para recurrir a ese se recurso legal son «los de arriba».

«Ahí andan los abogados, estos que cobran por hora, asesorando a las grandes empresas saqueadoras, a los corruptos y ganando en juzgados, porque tienen mucho influyentismo», comentó.

El voto de Zaldívar

López Obrador lamentó que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, haya votado a favor de la eliminación de la prisión preventiva automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal.

Zaldívar aseguró el martes que la decisión es para proteger a los más pobres, mientras que el Mandatario consideró que el fallo de los Ministros protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los «fifís» vayan a la cárcel.

«Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales», indicó López Obrador.

«Si la mayoría de los pobres paga impuesto, básicamente por la mercancía que compra, en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan ISR porque no tienen utilidad, no tienen ganancia».

Sostuvo que el 99 por ciento de los juicios que se inician por delitos fiscales «tienen que ver con la gente de arriba», por lo que lanzó un ya basta.

Esta semana, la Corte dio un revés al Gobierno federal al suprimir la prisión preventiva, es decir, cárcel automática, a los detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal.