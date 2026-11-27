Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Para Ximena Santaolalla, el abuso sexual vivido fue tan doloroso y terrible como callar y fingir que no pasó.

«El silencio que se espera de una víctima posterior al abuso es igual de horroroso que el abuso mismo», dijo este jueves la escritora en entrevista radiofónica con Ana Francisca Vega en MVS.

Un día antes acusó de manera pública a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, quien abusó sexualmente de ella, a diario, desde los 5 hasta los 14 años.

Santaolalla, de 43 años, contó primero su historia el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una entrevista con Beatriz Guillén en el diario El País.

Aguirre Gómez, de 85 años, presidió Grupo Radio Centro durante 27 años y dejó el cargo la semana pasada.

Para explicar lo que pesa el silencio para una persona sobreviviente de violencia sexual, Santaolalla lo comparó con el hecho de ser atropellada y cojear, pero tener que mentir y decir: «no pasó nada, y no estoy cojeando».

Desde niña, la autora de Un jardín al fondo de la noche (2025), lo contó a su familia, a la familia de Aguirre Gómez, a amigos y amigas, «a quien se dejara».

«Siempre sentí que estaba incomodando a la persona que tenía enfrente a la hora de contarla y que era mejor mantenerla callada», relató la escritora y abogada.

Durante años sintió que tenía que hacerse fuerte antes de enfrentar en público al «monstruo más grande de su vida».

Una de las razones para decidirse a hablarlo públicamente fue enterarse de que Aguirre Gómez seguía conviviendo con niños y niñas.

«El silencio equivale a impunidad», sostuvo. Aun así, aclaró que las víctimas no están obligadas a hablar porque es difícil y hacerlo puede tomar décadas.

El reclamo de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo marido, Dominique, drogó para ser violada por decenas de hombres cerca de diez años: «que la vergüenza debe cambiar de lado» la hizo cuestionarse. ¿Por qué su perpetrador había seguido con su vida sin consecuencia alguna mientras ella había tenido que dedicar toda su vida y energía para intentar reconstruirse, sanar y estar «medianamente bien»?

Un proceso que, aseguró, puede tomar décadas.

«No quería sentir en ningún momento que yo formaba parte de la protección a esta persona.

«Por eso decidí como un acto político decir su nombre y apellidos y decir: ‘mira, aquí te regreso tanto la vergüenza como las consecuencias y tú hazte cargo de ellas'», sostuvo.

Como una sobreviviente de abuso sexual, expuso la carga emocional y física que conlleva desde el dolor del silencio forzado al miedo constante a sufrir represalias por parte del agresor. Hasta la normalización del maltrato y la repetición de los abusos.

«Desgraciadamente la gente que vive este tipo de violencia y de otras violencias, no es solo la sexual, crecen pensando que tienen que soportar abusos, que tienen que soportar maltratos, que se merecen que los traten mal. Y entonces se repiten abusos durante toda la vida», planteó.

La escritora no descartó la vía penal. La considerará si ayuda a reducir la impunidad, dijo, aunque por ahora su prioridad es abrir la conversación pública sobre la prevención. La Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció durante la conferencia matutina de este jueves el apoyo del Gobierno federal si decide presentar una denuncia.

Santaolalla expuso que uno de cada cinco niños es abusado antes de los 18 años. Consideró que la prevención del abuso sexual infantil se ha cargado a los niños: se espera que ellos hablen, reconozcan el abuso y digan que no.

«Un niño cómo se va a proteger de su papá, por ejemplo, o de su hermano mayor, o de su mamá», planteó. Según dijo, 70 por ciento de los abusos los comete alguien de la familia o una persona cercana a ella.

Propuso que esa responsabilidad recaiga en las instituciones, centros educativos, hospitales y las familias. Además de ofrecer atención psicológica gratuita a quienes sienten el deseo de abusar de un menor porque sin eso, agregó, no se atiende el problema de fondo.

Al niño que ha sufrido abuso sexual, lo que ayuda a sanar es que entienda que no merecía lo que pasó y que hay gente que lo va a defender.

Al final de la entrevista contó que lleva consigo una foto de cuando era niña.

«Todo el tiempo le digo: ‘Lo lograste, saliste de esta, ya estamos bien'».

Suma voces solidarias

En redes sociales escritoras han expresado mensajes de apoyo a Ximena Santaolalla, entre ellas:

Gabriela Damián Miravete / @gabrielintica

Gracias, Ximena. Muchas gracias por romper el silencio. Tu valentía y tu fuerza serán contagiosas.

AlmaDeliaMC / @AlmaDeliaMC

Es que en el comunicado de @RadioCentroMX no tuvieron ni la valentía de nombrar a Ximena Santaolalla. Además de machos, cobardes. No falla.

Tania Tagle / @Tania_Tagle

Francisco Aguirre, presidente de Grupo Radio Centro y uno de los empresarios más poderosos de México, abusó de Ximena Santaolalla cuando ella tenía solo 5 años y continuó por 9 años más. Hoy Ximena está lista para señalar a ese ser inmundo. Que la vergüenza cambie de bando.

Brenda Navarro / @despixeleada

Aquí estamos para Ximena. Y para todas las que han tenido que vivir cosas similares.

Julia Santibañez / @JSantibanez00

Leo mucho escándalo sobre la no-reacción de la madre de Ximena. Seguro estaba aterrada ante el tipo poderoso, mucho mayor, amenazante. Conviene no perder el foco: el violador fue Aguirre, no la madre. Sobre él debe caer todo el juicio.