MONTERREY, NL.- Si no fuera por sus 20 perros adoptados, Susana Alexander ni siquiera se despegaría de su cama, pero por ellos, agarra fuerzas y se activa laboralmente.

La actriz, quien es una amante de rescatar perros de la calle, está lista para entrarle a la modalidad del teatro online con su espectáculo unipersonal Madre Sólo Hay Una y Como Yo Ninguna.

Contó que su gran motivación para ponerse creativa son sus mascotas porque además de los kilos de croquetas que consumen semanalmente, requieren atención periódica del veterinario.

“Tengo que mantener a mis 20 perritos, además de pagarles a las personas que me ayudan a cuidarlos”.

De manera constante, dijo, requiere tratamientos para las garrapatas y pulgas, pues en Morelos, donde tiene 15 de los 20 perros, hay muchos de estos animales. Los otros cinco los tiene en su departamento de la Ciudad de México.

El 8 de agosto, a las 18:00 horas, Alexander, debutará con su monólogo en Arema Live, que fue grabado exclusivamente para esta ocasión.

“Qué bueno que existen mis perros para que me levanten de la cama, ocuparme, volverme creativa y atreverme a meterme a las redes sociales, yo no sabía nada de las famosas redes y ahora que si Facebook y esas páginas”.

Susana, como muchos actores, tiene la necesidad de trabajar porque no es millonaria, como muchos piensan.

Por tan solo 100 pesos el público podrá adquirir su link en www.arema.mx <http://www.arema.mx> para disfrutar de Madre Sólo Hay Una… (Paula Ruiz/Agencia Reforma)

