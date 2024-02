Funcionarios del Instituto de Educación y supervisores escolares hacen esfuerzos por informar (más que capacitar) a los docentes de educación básica en distintos aspectos de los nuevos programas de estudio del año 2022, que se están llevando a cabo en las escuelas. Sin embargo, hay un grupo importante de maestras y maestros que no reciben esta información, mucho menos capacitación, sobre las reformas en proceso. Este grupo lo conforman cientos de maestras y maestros que periódicamente son contratados por uno, dos o tres meses durante el año lectivo, para cubrir grupos de alumnos que no tienen maestro por diversas razones.

Estas maestras y maestros contratados en conjunto atienden a miles de alumnos de educación básica, los cuales están quedando sin información y sin ejercicios sobre los cambios que plantean los nuevos programas. Luego entonces, si no están desarrollando estos programas ¿en qué fundamentan los contenidos que están enseñando a los alumnos? La respuesta puede ser de enorme preocupación.

Por el hecho de ser contratados por semanas y no ser considerados como partes del personal docente donde laboran, estos maestros no asisten a los consejos técnicos escolares y, por ello, no reciben información ni participan en los ejercicios sobre los cambios que se están tratando de desarrollar en las escuelas. De manera que cuando se les pregunta en los salones, ¿en qué programa sustentan las clases?, ¿en el Programa Sintético o en el Programa Analítico? Titubean en sus respuestas, dicen muchas cosas, pero no precisan en qué programa fundamentan el desarrollo de su proceso enseñanza-aprendizaje; tampoco queda claro el proyecto ni la planeación didáctica que despliegan. Desde luego, son comprensibles sus dudas y las confusiones al respecto, pues si los docentes que tienen años en el servicio y que asisten a todos los consejos técnicos tienen dudas y confusiones en el desarrollo de los programas, con mucha más razón los que son contratados eventualmente y que no asisten a los consejos técnicos.

¿Se puede hacer algo, académicamente, con los que van a ser contratados para cubrir los grupos acéfalos? Sí, el Instituto de Educación conoce el número de docentes faltantes en las escuelas de los tres niveles de educación básica y también tiene la lista de maestras y maestros que van a ser contratados para cubrir los grupos acéfalos. Sería recomendable, entonces, establecer como un requisito, para los contratados, asistir a talleres de capacitación sobre enfoques y contenidos de los nuevos programas de estudio, así como en las metodologías planteadas para su desenvolvimiento técnico-pedagógico. El Instituto de Educación tiene personal técnico altamente calificado para hacerse cargo de esta capacitación tan necesaria, para bien de las escuelas, de los niños y de los adolescentes. La necesidad existe, los interesados existen y los técnicos existen. Cuestión, pues, de echar a andar un proyecto específico para el caso en comento; y de esta manera armonizar los trabajos de los contratados con el que están realizando los docentes en servicio.

En estos talleres, se recomendaría abordar y desplegar, fundamentalmente, el trabajo colaborativo; precisar el Programa Sintético; perseverar en el co-diseño del Programa Analítico, en sus propósitos y en su desarrollo; insistir en el diseño y desarrollo de proyectos para aprender resolviendo problemas; así como diseñar y desarrollar una planeación didáctica y cómo llevar a cabo la evaluación formativa en el proceso enseñanza-aprendizaje.

A propósito, lo más difícil para superar el problema descrito, no está en cómo realizar los talleres, sino en convencer a las autoridades del Instituto para que acepten que el problema existe y que lo afronten. Las autoridades no están acostumbradas a recibir, de otras personas, señalamientos ni sugerencias, pues sienten que solo ellas tienen la verdad y el derecho de pensar. Así, difícilmente se pueden superar los problemas educativos.

Prof. Flaviano Jiménez Jiménez