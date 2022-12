Ante la baja de temperaturas, la Asociación Humane Society International recomienda a la población en general no tener a perros ni a gatos en las azoteas ni en patios, en cambio, sugiere meterlos a los hogares y protegerlos del frío para evitar que puedan contraer alguna enfermedad respiratoria, así lo señaló el gerente de Programas Contra la Crueldad Animal, Felipe Márquez Muñoz.

Comentó que es importante resguardar a las mascotas, ponerles mucha atención y vigilarlas, no solamente en el entorno donde están, sino, incluso, cambiarles constantemente el agua que beben, dado que, al dejarla a la intemperie, ésta amanece congelada o demasiada fría, lo cual les provoca daños importantes a sus pulmones.

Por lo anterior, recomendó meterlos en este tiempo a las casas. “Nadie se ha muerto porque se meta el perro a la casa, si no está acostumbrado a socializar con la gente, le va a generar emoción y, si lo acostumbramos, se podría adaptar de manera sencilla”.

Finalmente, estableció que en esta temporada aumentan las atenciones con los médicos veterinarios hasta en un 50%, justo por enfermedades respiratorias, además de que mucha gente aprovecha para llevar a sus animales a un chequeo.

OTRAS RECOMENDACIONES…

• Considerando la raza, puede resultar conveniente ponerles suéter.

• Asegurarse de que cuenten con la vacuna de la Bordetella.

“Hay que insistir en que no dejen a sus animales a la intemperie, hay que tener precaución. Si no es seguro para usted, no es seguro para las mascotas. Si estamos incómodos afuera, ellos también lo están sintiendo, hay que resguardarlos y tenerlos protegidos…”