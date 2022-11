Los taxistas de la entidad se vieron beneficiados por el “Buen Fin”. Según datos de Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista, durante el pasado fin de semana se incrementó en un 20% la demanda del servicio. Así lo informó Óscar Romo Delgado, quien preside esta asociación del gremio ruletero.

Según el representante del sector, Óscar Romo, durante los cuatro días que duró la temporada de ofertas, la población local presentó una mayor movilidad, lo cual se vio reflejado no sólo en los bienes adquiridos, sino también en el uso constante del servicio de taxis, situación que benefició de manera importante al sector.

Con lo anterior, Augtea señaló que se tiene la esperanza de que, durante la primera quincena de diciembre, la demanda de los usuarios continúe creciendo, pues se vienen las posadas y las compras navideñas. No obstante, el líder del gremio dijo que los taxistas deben tener en mente que, para seguir teniendo la preferencia de la población, el servicio que prestan debe ser el mejor.

Por lo anterior, explicó que los conductores deben tener las unidades en perfecto estado y limpias, mismo caso con la higiene personal de cada uno de ellos, y sobre todo argumentó que deben de conducirse con educación hacia los clientes, evitando el tristemente célebre “para allá no voy”.

Si bien aún no se tiene el balance de la derrama económica que se generó producto del Buen Fin en la entidad, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Miguel Ángel Breceda Solís, había proyectado un incremento del 30% en la compra de pantallas, ropa, calzado, computadoras y teléfonos celulares, principalmente, durante la temporada.