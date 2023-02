Elena S. Gaytán Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Conseguir el medicamento clozapina se ha convertido en una odisea para Nelly, que es tutora de su hermana con esquizofrenia y debe tomar una pastilla diaria de este fármaco psiquiátrico para tener buena calidad de vida.

«Voy a una farmacia y de ahí me mandan a otra», narró la nuevoleonesa, «luego voy a otra porque sólo hubo una cajita y a veces ni hay. Es bien difícil conseguirla».

La hermana de Nelly es sólo una de muchos pacientes afectados en Nuevo León y en todo el País por el desabasto de clozapina, litio, metilfenidato, clonazepam y alprazolam, que han escaseado en los últimos dos meses.

Se trata del más reciente caso de desabasto en el actual Gobierno federal que ha afectado, por ejemplo, a tratamientos contra el cáncer y el HIV, y nuevamente se apunta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a cargo del Subsecretario Hugo López-Gatell.

Apenas el viernes, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la más importante del País, lanzó un llamado urgente a resolver esta escasez de medicamentos, que incluso están completamente agotados en las principales distribuidoras públicas y privadas.

«Esta situación expone a una cantidad importante de personas con trastornos mentales», advirtió la Asociación en un comunicado.

«Eleva el riesgo», añadió, «de complicaciones graves, como episodios maniacos, episodios psicóticos y riesgo de suicidio».

Los pacientes con trastornos de ansiedad, bipolaridad, déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia y depresión son los más afectados.

El psiquiatra Carlos Arnaud, ex coordinador del Capítulo Nuevo León de la Asociación, explicó que la Cofepris no ha concluido un proceso de regularización que solicitó a Psicofarma, la farmacéutica que produce estos medicamentos en el País.

«Esos medicamentos están en el almacén de Psicofarma, allá en Ciudad de México», dijo Arnaud.

«Hace un mes y medio tuvieron una visita por la Cofepris», narró, «les dijeron que había unos procesos a regular y que en cinco días hábiles tenían que resolverlo.

«En un día», agregó, «Psicofarma tuvo todo resuelto, pero hasta hoy en día, la Cofepris no ha destrabado ese trámite, así que toda la cadena de abastecimiento se detuvo totalmente».

Asimismo, medicamentos como Anapsique, Leptosique, entre otros son complicados de conseguir.