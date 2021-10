MONTERREY, N.L.- Además de ser un virtuoso para componer canciones que luego se convierten en éxito, Marco Antonio Solís, «El Buki» también es bueno, pero para roncar.

En plena conferencia de prensa para hablar de su nuevo EP Qué Ganas de Verte, que se realizó desde Los Ángeles y a donde llegó acompañado de Cristian Salas, su mujer, el artista señaló que hay quejas de ella por ese detallito.

«Hay que descansar verdaderamente, desconectarse, dejar teléfonos y, bueno, poder dormir profundamente, aunque hay quejas de ronquidos, pero no me importa», compartió sonriendo Marco.

Después, la conductora que se encontraba junto a él en la conferencia vía Zoom, continuó con el tema diciendo que ella dormía con taponcitos porque su esposo también hace lo mismo mientras duerme.

«Pues es lo que le digo a mi señora, por favor, no soy el único que ronca, tengo evidencias», indicó El Buki. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)