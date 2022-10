Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNJH) negó dobletear a funcionarios o legisladores que también ocupan una cargo en las dirigencias estatales o nacional.

A nivel nacional, esa restricción apunta a la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, quien ha dicho que al no cobrar por ese cargo puede ejercer como senadora.

El órgano interno morenista argumentó que se debe aplicar el artículo 8 de los nuevos estatutos, que establece que los órganos de dirección ejecutiva no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de municipios, estados o Federación.

En la reciente renovación de comités locales y nacional, los integrantes resultaron, en varios casos, funcionarios de gobiernos estatales o diputados locales y federales.

La nueva restricción también afectaría a la diputada federal Andrea Chávez, quien es secretaria de Comunicación, y a Almendra Negrete, diputada local en Sinaloa, quien fue electa como titular de Diversidad Sexual.

El lunes pasado, después de que la CNHJ llamó a renunciar a quienes dobletean, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que hablaría con los integrantes de ese organismo para explicarles que estas funcionarias, y otros servidores públicos a nivel estatal , deben tener ambos cargos porque así lo necesita el partido.

«Vamos a pedir como CEN a la Comisión que en estos casos nos ayuden, por la importancia que estamos viviendo en la doble cancha del Legislativo, que nos permitan trabajar en las condiciones que ellos tienen.

«Entonces, ni modo, que nos ayuden y dobleteen», dijo.

Sin embargo, el viernes por la noche la Comisión negó este permiso.

«De lo dispuesto por la norma estatutaria se desprende la regla general de restricción para que las y los integrantes de los órganos de Dirección Ejecutiva de Morena ostenten de forma simultánea su encargo partidista y alguno que constituya autoridad, ya sea como funcionarias o funcionarios, integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ningún nivel de gobierno.

«Aquellos miembros de órganos de Dirección Ejecutiva de Morena que se encuentren en el supuesto normativo establecido en el artículo 8 del estatuto, deben dar cabal cumplimiento de la norma interna, tienen la responsabilidad de separarse del encargo que constituya autoridad, en un plazo breve», establece el acuerdo.

Los involucrados deberán informar de inmediato a los comités ejecutivo municipal, estatal y nacional, así como a la CNHJ.

Este artículo no aplica para quienes son funcionarios y fueron electos como congresistas o consejeros nacionales o estatales, como el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, o el vocero presidencial, Jesús Ramírez.