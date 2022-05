En ascuas se encuentra la operatividad del refugio de Mujer Contemporánea luego de que en los últimos tres meses no recibe recurso alguno por parte del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, reconoció su directora Roxana D’Escobar López Arellano.

La activista comentó que este miércoles 11 por fin salieron publicados los lineamientos para el pago por parte de CONAVIM en el Diario Oficial de la Federación, dado que los proyectos ya estaban listos desde marzo pasado.

Roxana D’Escobar afirmó que ha sido todo un calvario la entrega del recurso este año dado que de CONAVIM les pidieron en abril pasado que renovaran y recompusieran su proyecto y desde un principio les dijeron que marzo no se les iba a pagar y que si no firmaban probablemente ni el mes pasado se pagaría. “Nuestra lucha fue porque se pagara marzo y abril y lo conseguimos finalmente, a su manera, pero lo logramos. No nos iban a pagar ambos meses juntos, abril lo estarían pagando a final de año, al parecer”.

Sin embargo, dijo que ya están en mayo y les siguen alargando el pago, lo que tiene afectada la operatividad del refugio. “Estamos muy susceptibles y un poco desesperadas, frustradas y enojadas. Los insumos se están acabando dentro del refugio, tenemos ya deudas con los renteros y con algunos proveedores. La buena noticia es que hoy por fin salieron publicados y vamos a ver cuánto tiempo más van a retardar esta situación para darnos el dinero”.

Afirmó que cada día que pasa aumentan las problemáticas de impago para la renta de los inmuebles, además de que ya no tienen gasolina para los traslados desde hace dos meses y no hay recurso para el pago para el personal. “El pago a los trabajadores está suspendido. Tengo personal que viene de Tapias Viejas y directamente de Jesús María a quienes se ha tenido que modificar sus horarios, en lugar de asistir todos los días, lo hacen un día sí y otro no, 24 por 24”.

Aunado a lo anterior, dijo que ha incrementado la solicitud de apoyo de mujeres al refugio, por lo que a la fecha están prácticamente llenos con 6 familias. “El discurso que traen de la Federación es que el Gobierno del Estado tiene que ayudar, pero ahorita la actual administración ya está terminando, entonces se nos ha estado complicando la situación”.

