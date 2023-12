Ángel Charles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En medio de la polémica por la existencia de dos Gobernadores que declaran estar en funciones, la Suprema Corte de Justicia reafirmó ayer -en un hecho inusual y en pleno domingo- la facultad del Congreso local para nombrar al Interino, cargo para el que eligió al ex Vicefiscal estatal Luis Enrique Orozco.

Abogados señalaron que, aunque no lo señaló explícitamente, la Corte estaría respaldando la postura de que Samuel García, tras desistirse de su aspiración presidencial y su licencia, no puede retomar la Gubernatura por un acuerdo administrativo emitido por él mismo y requeriría aval del Legislativo.

Incluso, al recordar que el ministro Javier Laynez ordenó la noche del viernes -fallo que la Corte citó ayer- que se permitiera a Orozco asumir como Interino y prohibió la designación de otro titular del Ejecutivo hasta que se resolviera la controversia constitucional, los especialistas señalaron que García y sus colaboradores estarían incurriendo en delitos.

Anoche, señalando la suspensión de Laynez, fuentes del Congreso local, con mayorías del PRI y del PAN, adelantaron que hoy pedirán a la Corte que aclare su criterio, por lo que no procesarían el regreso de García, con lo que podrían dejar a Orozco por tiempo indefinido como Interino.

En una publicación desde su cuenta de X, antes Twitter, la Corte hizo un resumen de las dos medidas cautelares que emitió el 13 de noviembre y el viernes sobre el Interino.

En la primera, detalló, suspendió el nombramiento del Congreso del titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el panista Arturo Salinas, como Interino por violentar la división de Poderes.

Asimismo, agregó, suspendió el acuerdo de García donde nombraba a Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, como Interino, ya que no es de su competencia.

Sobre el recurso del viernes, la Corte señaló que determinó la procedencia de que Orozco asumiera como Interino.

«En los acuerdos», señaló la publicación, «la Corte reconoce que la facultad para realizar la designación de Gobernador Interino es del Congreso del Estado».

Tras la última medida cautelar, publicada a las 23:30 horas del viernes, el emecista informó en los primeros minutos del sábado que no haría válida su licencia de seis meses, que recibió del Congreso para buscar la Presidencia, y que reasumía como Gobernador.

García publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, alegando que no requiere aval del Congreso para regresar al Ejecutivo, pero abogados pusieron en duda esta ruta.

Ayer, algunos especialistas estimaron que la Corte estaría señalando de manera implícita que García violó la suspensión de Laynez.

De confirmarse, destacaron, el emecista estarían cayendo en delitos del fuero común y federal, como usurpación de funciones y violación de una suspensión de la Corte.

Francisco Burgoa, especialista en Derecho Constitucional, estimó que García no puede regresar al cargo de Gobernador con sólo presentar un escrito al Congreso, que debería revisar si procede o no la cancelación de su licencia, y advirtió a los funcionarios que acaten órdenes del emecista.

«Todo servidor público que realice actividades por instrucciones de Samuel García está incurriendo en responsabilidades administrativas y penales, al menos», escribió Burgo en X.

«Es Gobernador constitucional con licencia, es un ciudadano sin cargo público; no es servidor público en estos momentos», afirmó.

En tanto, García reapareció ayer en un evento organizado por el Estado, donde fue presentado como «Gobernador constitucional del Estado», y aseguró que no incurre en desacato.

Orozco, que el sábado, recalcó que seguirá como Interino hasta que el Congreso le indique lo contrario, no reportó ayer actividades públicas.