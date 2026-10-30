Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Talleres Gráficos se debe convertir en una imprenta que produzca más y que debe tener un Consejo de Administración abierto para que sea transparente.

Durante la mañanera, la Mandataria federal aseguró que ahora, Talleres Gráficos es un organismos descentralizado con un Consejo en el que sólo participa la Secretaría de Gobernación.

«Lo que creo yo es que hay que fortalecer a Talleres Gráficos, porque hoy es un organismo descentralizado con un Consejo de Administración, en donde sólo está la Secretaría de Gobernación y hay que convertirlo en una imprenta que pueda producir muchos más materiales que tenga un Consejo abierto, un Consejo de Administración abierto, incluso participe representación de universidades, para que sea completamente transparente», afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum planteó que la situación que ocurre ahora en el INE debe permitir que se limpie el organismo electoral y que se cambien los lineamientos de licitación.

«Que esto nos ayude a limpiar pero no el INE de hoy, no, el que viene de lejos y que el INE, los consejeros, hay cosas que no le corresponden a la Presidenta o al Legislativo, como los lineamientos de licitación, deben ser cambiados. Estamos a tiempo para la elección del 27», afirmó.

También dijo que algunos materiales podrían reciclarse, con los mecanismos de seguridad que se requieran, y no estar gastando tanto en papelería.

La Jefa del Ejecutivo arremetió de nuevo contra Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, al decir que él reconoció que sólo dos empresas eran las que obtenían los contratos.

REFORMA publica este viernes que a pesar de la opinión de especialistas en el sentido de que es inviable el plan de hacer que Talleres Gráficos se encargue de la producción de los materiales electorales, la Presidenta anunció el jueves que la próxima semana presentará una propuesta para convertir a este organismo en una empresa con consejo de administración y supervisión externa.

La intención es que como empresa de la 4T produzca la mayor parte del material electoral que usan el INE y organismos electorales estatales.

El ex consejero Jaime Rivera advirtió que la intención del Gobierno federal de concentrar la mayor producción de material electoral en Talleres Gráficos violaría la independencia del INE.

«La autonomía del INE significa que se norma y se administra por sí mismo, ni el Gobierno federal ni ningún otro Gobierno tiene facultades para determinar con quien se contrata, eso violaría el principio de la autonomía», indicó.

A pesar del proyecto del Gobierno federal, autoridades hacendarias revisan el papel de Talleres Gráficos en el contrato con sobrecostos en el INE para la fabricación de la credencial de elector que obtuvo un consorcio encabezado por Cosmocolor por más de mil millones de pesos.

En dicho operación participó el entonces titular de Talleres Gráficos, Arturo Chávez, actual consejero electoral y pieza cercana a la Presidenta Sheinbaum en el INE.