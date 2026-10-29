La Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, realizará la segunda edición del Giving Day, una jornada destinada a fortalecer la cultura filantrópica y recaudar recursos para apoyar a Comunidad Bonaterra y al Fondo al Talento Panamericano, mediante la participación de estudiantes, profesores, colaboradores, egresados y la sociedad en general.

Ana Fernanda Navarro, adjunta al área de Desarrollo Institucional, explicó que esta iniciativa se desarrolla en los tres campus de la institución, con causas específicas para cada sede. En Aguascalientes, la primera edición, celebrada en noviembre de 2025, recaudó 260 mil pesos, mientras que para este año se estableció una meta de 300 mil pesos.

Israel Gallegos, director de Desarrollo Institucional, destacó que el propósito de la jornada va más allá de las aportaciones económicas, pues busca fomentar la solidaridad, el voluntariado y la responsabilidad social entre los integrantes de la comunidad universitaria.

Una de las iniciativas beneficiadas será Comunidad Bonaterra, proyecto que desde hace seis años trabaja con niñas, niños y familias del oriente de Aguascalientes mediante talleres, actividades formativas y espacios de convivencia.

Lorenza Larios, directora y fundadora de Comunidad Bonaterra, reconoció la importancia de los donativos y del trabajo voluntario para mantener las actividades y ampliar las oportunidades de desarrollo de las familias participantes.

La segunda causa será el Fondo al Talento Panamericano, destinado a respaldar a estudiantes que representan a la Universidad en competencias académicas internacionales y requieren apoyo para cubrir los gastos de preparación y participación.

El programa del Giving Day contempla una kermés, un conversatorio sobre filantropía, una cena solidaria y la venta de calcetines diseñados por estudiantes de Ingeniería en Innovación y Diseño, actividades que permitirán reunir aportaciones para ambas iniciativas.