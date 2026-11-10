Estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de Aguascalientes obtuvieron tres premios en la competencia internacional de robótica ROBOæmpions 2026, celebrada en Lörrach, Alemania, donde participaron en distintas disciplinas de programación, ingeniería y desarrollo tecnológico.

El equipo Lanceros Overclock, del Bachillerato Cívico Estatal Lanceros de Aguascalientes, conquistó el primer lugar en la categoría Robo Shuttle, nivel High School, mientras que NexumAMG, de la Escuela Secundaria General No. 6 José Guadalupe Posada, consiguió el segundo puesto en la misma categoría.

Por su parte, el equipo MagiBot, de la Escuela Primaria Magisterio Nacional, obtuvo el segundo lugar en Robo Clash, modalidad en la que los robots compiten dentro de un espacio delimitado mediante estrategias de programación, control y diseño mecánico.

En Robo Shuttle, los participantes deben diseñar, construir y programar robots autónomos capaces de seguir trayectorias, poniendo a prueba su precisión, eficiencia y capacidad para resolver problemas tecnológicos.

La competencia fue organizada por el centro de investigación estudiantil phaenovum, de Alemania, y reunió a jóvenes participantes en seis disciplinas vinculadas con la robótica y la innovación.

Los resultados obtenidos por las delegaciones de Aguascalientes reflejan la preparación académica de los estudiantes y el acompañamiento de docentes y familias en el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas.

Con estas distinciones, alumnos de los tres niveles educativos consiguieron colocar a sus instituciones entre las premiadas de este encuentro internacional.