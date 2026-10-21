La gobernadora Tere Jiménez encabezó la premiación del Foro Estatal de Emprendimiento STEAM-Hidrotalent 2026, que reunió proyectos tecnológicos en las categorías de Movilidad e Industria 4.0 y Agroindustria 4.0. El programa acumula 1,480 estudiantes participantes, 295 proyectos, 25 instituciones educativas y 7,500 asistentes. La premiación se realizó durante la Expo Prepas y Universidades, donde más de 3,000 jóvenes conocieron diversas opciones educativas. También se reconoció a estudiantes por sus logros en robótica, así como por sus habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y talento científico.