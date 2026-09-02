José Ángel González, orgullosamente aguascalentense, es un joven actor que forma parte de la producción «Mal de amores», la nueva serie que el día de ayer tuvo su estreno en Netflix.

Dicha serie se basa en la obra del mismo nombre, de la autora Ángeles Mastretta. Para José Ángel ha sido un honor formar parte de una producción tan grande, que seguramente conectará con el público y que representa para él un gran paso en el crecimiento de su carrera artística, la cual comenzó cuando, a los 19 años de edad, decidió dejar su ciudad natal para perseguir sus sueños y alcanzarlos en la Ciudad de México.

Su preparación actoral está avalada por CasAzul, escuela de artes escénicas fundada por el grupo Argos y enfocada en la formación integral de actores y actrices, así como por Central de Cine, escuela de arte dramático en Madrid, España.

José Ángel ha construido una carrera en el teatro en la Ciudad de México y ahora ha dado el salto a la cámara con este gran proyecto que, sin duda, lo tiene feliz y emocionado de poder demostrar su talento ante el público televidente.

«Mal de amores» es la historia de Emilia Sauri, una mujer que lucha contra las expectativas que se imponían a las mujeres en tiempos de la Revolución, por lo que la serie de época se sitúa en el año 1910. Emilia Sauri desea convertirse en doctora y ayudar al prójimo, mientras enfrenta también la decisión entre dos amores: Daniel Cuenca, un hombre revolucionario, y el doctor Antonio Zavalza.

José Ángel invita al público a no perderse esta gran historia, en la que interpretará al novio de la mejor amiga de Emilia y formará parte de los primeros capítulos, justamente cuando se detona el triángulo amoroso.